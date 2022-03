Nucléaire iranien: Grossi rencontre AmirAbdollahian

Selon l'IRNA, Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein AmirAbdollahian lors de sa visite à Téhéran.

« Depuis la nomination de M. Eslami, nous avons eu des réunions régulières et essayé de résoudre divers problèmes. J'ai eu des conversations fructueuses avec M. Islami. », a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, lors d'une conférence de presse conjointe avec le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, a rapporté l’IRNA.

« Comme l'a dit M. Eslami, il y a encore des questions spécifiques qui doivent être clarifiées, et les deux parties ont essayé, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de succès dans ce domaine, et nos experts ont essayé de se parler dans une structure systématique. Et nous avons essayé d'adopter une approche pragmatique. », a ajouté Grossi.