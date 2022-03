Un accord final a-t-il été trouvé sur le JCPOA ?

Aujourd'hui, une nouvelle vague de rapports sur l'achèvement des pourparlers de Vienne a commencé et un certain nombre de négociateurs ont commencé à se féliciter d'être parvenus à un accord.

Il semble que la partie occidentale ait ainsi tenté de dissuader l'Iran de présenter ses revendications rationnelles lors des négociations de Vienne, qui, comme toujours, n'ont pas fonctionné.

La vague a commencé jeudi avec un tweet du négociateur en chef de la France, qui a publié une photo d'une équipe de négociation de trois pays européens (France, Grande-Bretagne et Allemagne).

Sur son Twitter, il a remercié les diplomates européens pour leurs efforts inlassables au cours des 11 derniers mois pour suggérer que les pourparlers sont terminés.

Une heure plus tard, la négociatrice britannique Stephanie al-Qaq a retweeté le message du collègue français, le remerciant.

À cet égard, les médias ont commencé à spéculer sur la fin des négociations sur l'accord nucléaire iranien. Cependant, une source proche des pourparlers a déclaré à IRNA que les questions litigieuses, qui sont considérées comme les lignes rouges de l'Iran, restent toujours non résolues.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Said Khatibzade, a déclaré vendredi qu'une bonne nouvelle prématurée ne remplace pas une bonne affaire. «Personne ne peut dire que l'accord est clos tant que tous les problèmes en suspens ne sont pas résolus», a écrit Khatibzade sur sa page Twitter.

Selon lui, «plus d'efforts sont nécessaires» pour parvenir à un accord. «Tout le monde se concentre sur les dernières étapes critiques», a-t-il ajouté.

En outre, le directeur politique du Service européen pour l'action extérieure, Enrique Mora, a déclaré qu'un certain nombre de questions restaient encore ouvertes et que les négociations n'étaient pas encore terminées.

«Nous sommes dans les dernières étapes des négociations à Vienne, mais certaines questions connexes sont encore ouvertes et le succès de négociations aussi complexes n'est jamais garanti», a-t-il tweeté.

Il a noté que l'UE mettait tout en œuvre pour parvenir à un accord, ajoutant que «nous n'avons pas encore atteint la ligne d'arrivée».

Plus tôt jeudi, le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, a déclaré qu'un accord sur le programme nucléaire iranien était presque prêt. «Nous avons pratiquement terminé. Pratiquement. Mais, comme je l'ai dit, il y a quelques problèmes qui doivent être résolus», a déclaré le diplomate lors d'un entretien avec IRNA.

Quant aux détails des questions restantes, Ulyanov a déclaré qu'il ne voulait pas révéler les détails des pourparlers car "à ce stade, toute déclaration irréfléchie pourrait avoir des conséquences négatives".

Selon un correspondant de l'IRNA à Vienne, parvenir à un accord nécessite des décisions politiques de la Maison Blanche. "Il y a un certain nombre de désaccords entre l'Iran et les États-Unis.

L'accord ne sera pas conclu tant qu'un accord ne sera pas trouvé, a déclaré à IRNA le 3 mars une source proche des négociations.

Non seulement l'administration américaine actuelle n'a pas présenté d'excuses pour les actions illégales et inhumaines de l'administration de l'ancien président américain Donald Trump contre l'Iran, mais elle n'a pas non plus prouvé sa prétendue volonté de réparer les actions passées, et l'Iran a parfaitement le droit de douter du sérieux des intentions américaines.

Vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a souligné que la participation des ministres des Affaires étrangères aux pourparlers à Vienne dépendait du respect de toutes les lignes rouges de la République islamique d'Iran, y compris des garanties économiques effectives.

Amir Abdollahian a fait cette déclaration lors d'une conversation téléphonique avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

«La République islamique se félicite de parvenir à un consensus le plus tôt possible, mais le plein respect des lignes rouges iraniennes, telles que des garanties économiques efficaces, est nécessaire pour que les ministres des Affaires étrangères à Vienne puissent annoncer la conclusion de l'accord», a déclaré Amir Abdollahian.

Enfin, parvenir à un accord définitif à Vienne, quelle que soit l'atmosphère de propagande, attend du réalisme, s'abstenant de toute extravagance et se référant à l'expérience des 4 dernières années.

Il reste certaines décisions que seules les parties occidentales aux négociations devraient prendre.