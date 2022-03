La coopération scientifique irano-qatarie se développe

Selon l’IRNA depuis le ministère des Sciences, Hossein Salar Amoli a ajouté : « Dans ce protocole d'accord conclu entre le ministère de la Science, de la Recherche et de la Technologie et le ministère qatari de l'Enseignement supérieur, le respect de l'égalité et des intérêts communs et des lois des deux pays figurent parmi les principes de base. »

« Toujours dans le texte l'accent a également été mis sur le respect des lois sur la propriété intellectuelle, des lois des deux pays et du droit international ».

Il a poursuivi : « Selon cette note d’entente et sur la base d’une coopération interuniversitaire, les deux pays soutiennent l'établissement de règles pour reconnaître les diplômes des étudiants de l’autre partie et faire des échanges entre les institutions scientifiques bilatérales ».

