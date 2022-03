Les ministres iranien et qatari des A.E. passent en revue les dernières évoluions régionales

Téhéran - IRNA - Les Ministres iranien et qatari des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian et Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani se sont entretenus ce mercredi au sujet des dernières évolutions régionales et les relations bilatérales.

Selon l’IRNA, le ministère qatari des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que le très haut diplomate qatari, le cheikh Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, a appelé aujourd'hui (mercredi) son homologue iranien, Hossein Amir Abdolahian. Les deux hommes ont passé en revue les relations bilatérales. Selon toujours le ministère qatari des Affaires étrangères les derniers développements dans la région et les pourparlers de Vienne, ainsi que des questions d'intérêt commun ont été discutés lors de la conversation téléphonique. Notant que le gouvernement qatari entretient de bonnes relations avec Téhéran, les médias qataris ont ajouté que Doha avait précédemment proposé un plan visant à instaurer un dialogue pour rapprocher les points de vue entre l’Iran et les Etats-Unis et l’Iran et les pays arabes du golfe Persique. Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, s'est récemment rendu à Téhéran et a rencontré au ministère des Affaires étrangères, son homologue Hossein Amir Abdollahian. Au cours de la rencontre, les deux hommes, en plus de discuter de questions bilatérales, ont discuté d'importantes questions régionales dont notamment les crises afghane et yéménite. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench