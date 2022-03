La décision politique de Washington, ce qu'il faut pour conclure les pourparlers (Une source proche de l'équipe de négociation iranienne à Vienne)

Selon l’IRNA, Dans une interview accordée à IRNA, Une source proche de l'équipe de négociation iranienne a déclaré : « Les décisions politiques de toutes les parties aux pourparlers, y compris les États-Unis, sont ce qu'il faut pour conclure les pourparlers ».

« Des réunions d’experts et des consultations informelles sont toujours en cours entre l'Iran et d'autres parties, de manière bilatérale ou multilatérale » a-t-il ajouté.

Malgré les progrès remarquables réalisés dans les négociations, Il reste encore des questions importantes, et l'accord final n'a pas été atteint, et il n'y a pas de date fixe pour cela, et l'obtention de l'accord final ne sera à portée de main que si les décisions politiques nécessaires sont prises par les parties occidentales, en particulier Washington.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que la perspective de parvenir à un bon accord dans les pourparlers en cours à Vienne entre les représentants de l’Iran et les autres parties à l'accord de 2015 reste floue car Washington n'a pas encore pris de décision

Le huitième cycle des négociations de Vienne a débuté le 27 décembre, où les participants travaillent à la finalisation du projet d'accord et à la prise de décisions sur certaines questions controversées.