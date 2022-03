COVID-19 : Autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin iranien « Noura »

Selon l'IRNA, le vaccin iranien contre le Covid-19 intitulé « Noura » est le sixième vaccin anti-covid à recevoir des autorisations d'utilisation d'urgence du ministère iranien de la Santé, après les vaccins « COVIran Barekat », « Pastokovok » « Raziokovopars », « Spikogen » et « Fakhra ».

Le vaccin anti-covid « Noura » a été produit avec les efforts de médecins, de spécialistes et de chercheurs du département de recherche de l'hôpital Baqiyatallah et avec la participation de chercheurs de l'Université Imam Hossein (AS) et peut être utilisé pour une dose de rappel.

Le président de l'Université des sciences médicales de Baqiyatallah a également annoncé que cinq millions de doses de vaccin iranien Noura ont été produites jusqu’à présent et sont prêtes à être livrées au ministère de la Santé.

Selon l'Université des sciences médicales de Baqiyatallah, le vaccin Nora est l'un des meilleurs vaccins pour injection de la troisième dose car ce vaccin a une efficacité élevée d'environ 90% et produit la bonne quantité d'anticorps dans le corps.

Il est à noter que COVIran Barekat est un vaccin contre la COVID-19 développé par le groupe industriel iranien Shifa Pharmed. Il a été autorisé pour une utilisation d'urgence par les autorités iraniennes. Cela en fait le premier vaccin développé localement à être approuvé pour une utilisation d'urgence au Moyen-Orient.