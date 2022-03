Pour un Iran fort dans tous les domaines, il faut gagner l’Espace (Haut commandant du CGRI)

Selon le correspondant de l'IRNA citant le site d'information du CGRI, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh s’exprimant à l’occasion du lancement dans l’espace, ce mardi 8 mars 2022, du satellite Nour 2, a déclaré : « Grâce à Dieu, aujourd'hui, le CGRI a réussi à mettre en orbite le satellite Nour 2. Notre satellite précédent est toujours en orbite et est en service », s’est-il félicité.

Il a ajouté : « Le satellite est différent des autres systèmes, son lancement réussi peut ou non aboutir. Dieu merci, Dieu merci, toutes les étapes ont été bien faites et le satellite a été placé en orbite avec précision. »

Le général Hajizadeh, déclarant qu'un Iran fort dans tous les domaines dont notamment économique, culturel et scientifique a besoin d’accéder à l'Espace, a déclaré : « Sans atteindre l'Espace, d'autres réalisations sont insuffisantes. Il s’agit là d’un outil de puissance et un Iran fort doit se lancer dans l’Espace et foncer ».

Il a ajouté : « Aujourd'hui, à la lumière de la vigilance collective et de la coopération synergique entre les forces armées, le gouvernement révolutionnaire et issu du peuple, les universités et les entreprises basées sur la connaissance spécialiste de l’Espace, nous avons su parcourir un chemin difficile. »

« On peut voir que l'avenir est prometteur pour notre nation », a espéré le général de brigade Amir Ali Hajizadeh, Commandant de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

