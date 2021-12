Selon le correspondant culturel de l'IRNA, Mohammad Mahdi Esmaïli ce soir - samedi 25 janvier - à l'occasion de l'anniversaire de la cérémonie de la commémoration de Rudaki tenue à Vahdat Hall de Téhéran, a déclaré : « Rudaki a un rôle important dans l'histoire de la pensée et de l'identité iraniennes. »

Le membre du Conseil suprême de la Révolution culturelle a poursuivi : « L'Iran a été soumis à des invasions destructrices et à des guerres au cours de différents siècles en raison de sa situation géographique particulière, dont certaines ont été liées à la survie de la langue persane en raison de sa profondeur. »

« La période d'éclat de la civilisation islamique moderne s'est formée entre le IXe et le XIe siècle, ce qui est à l'ombre du renouveau de la culture iranienne et de la langue persane sous les enseignements islamiques et coraniques. Elle s'est formée depuis les mêmes siècles. », a souligné Esmaïli.

« En cette période d'essor de la nouvelle civilisation islamique, les grandes figures scientifiques du monde tels que Birouni, Avicenne, Farabi parlaient principalement le persan. Cette langue brillait, à l’époque, dans la géographie culturelle de l'Iran. Et heureusement si aujourd'hui on voit fleurir le persan en Inde, au Tadjikistan, en Afghanistan, etc., on le doit à des dignitaires comme Rudaki. », a noté le ministre iranien de la Culture.

« La nouvelle civilisation islamique s'est formée lorsque des écrivains iraniens ont parlé et écrit en persan, et lorsque nous voyons Rudaki le Grand, nous le mentionnons comme l'un des dirigeants de ce mouvement historique. Si la langue persane était perdue, la culture islamique n'aurait certainement pas la grandeur actuelle, et c'est la langue persane qui a créé une telle atmosphère idéale et formidable en raison de sa puissance et de sa créativité, en particulier dans le domaine de la poésie et la littérature. », a conclu ce membre du gouvernement iranien.

Rudhaki (mort en 941), mieux connu sous le nom de Rudaki, et également connu sous le nom d'« Adam des poètes », était un poète persan considéré comme le premier grand génie littéraire de la langue persane moderne. Rudaki a composé des poèmes dans l'alphabet persan moderne et est considéré comme l'un des fondateurs de la littérature persane classique. Sa poésie contient bon nombre des genres les plus anciens de la poésie persane, y compris le quatrain, cependant, seul un petit pourcentage de sa vaste poésie a survécu.

Rudaki est né en 858 à Rudak (Panjrud), un village situé dans l'empire samanide qui est aujourd'hui Panjakent, situé dans l'actuel Tadjikistan.

