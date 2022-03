428 taekwondokas participent à la Coupe présidentielle de la Fédération mondiale

Demain matin, mercredi, la quatrième édition du championnat du président de la Fédération mondiale de taekwondo en deux sections entre hommes et femmes en Iran et à la Maison du taekwondo commence et durera cinq jours.

Ces combats se dérouleront chez les femmes avec la participation de 159 combattants de taekwondo de 11 pays (Afghanistan, Azerbaïdjan, Inde, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Liban, Pakistan, Turquie, une équipe de réfugiés et Ouzbékistan) et dans la section masculine avec la participation de 269 combattants de taekwondo de 11 pays d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan, d'Inde, d'Iran, d'Irak, de Jordanie, de Kazakhstan, de Liban, de Népal, d'Oman, de Pakistan, de Tadjikistan, de Turquie, de réfugiés et d'Ouzbékistan.