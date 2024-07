Poutine et Pazeshkian se sont entretenus par téléphone lundi et ont exprimé leur satisfaction quant au niveau élevé des relations de bon voisinage entre Moscou et Téhéran, soulignant la volonté des deux parties de continuer à travailler au renforcement de ces relations.

Pour sa part, M. Poutine a félicité le président iranien élu et lui a souhaité de réussir dans la grande responsabilité qui l'attend, ainsi que la prospérité et le bien-être du peuple iranien.