L'Axe de la Résistance « ne laissera pas sans réponse » les crimes terroristes

Selon le correspondant parlementaire de l’IRNA, dans un message émis ce jeudi 10 mars, le Président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a présenté ses condoléances à l’occasion de la mort en martyr de deux forces extérieures (Défenseur du Sanctuaire) du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) près de Damas en Syrie.

« Encore une fois, par l'action barbare et l'attaque à la roquette sur la périphérie de Damas menée par les ennemis jurés et armés jusqu'aux dents de l’Oummah Islamique, deux forces du CGRI défendant le Sanctuaire, Ehsan Karbalaï Pour et Morteza Saïdnejad, ont trouvé le martyre.

Ces ennemis de l’esprit aveugle ont toujours tenté de saper la forte volonté des moudjahidines (combattants) zélés de la Résistance et du Jihad islamique en ayant recours à ces actes criminels nourris par leurs natures agressive, usurpatrice et meurtrier. Leurs tentatives sont pourtant restées jusqu’à présent stériles.

Sans aucun doute, un lourd châtiment et une dure punition attendent ces terroristes pour leurs atrocités inhumaines, et l'Axe de la Résistance et les courageux Défenseurs du Sanctuaire ne laisseront pas de tels crimes sans réponse », peut-on lire dans le message du Président du Parlement iranien.

