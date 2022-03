L’Iran condamne l'attaque de missiles israéliens à la périphérie de Damas

Selon le journaliste de politique étrangère de l'IRNA, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeid Khatibzadeh a condamné le régime sioniste pour le crime d'hier lors d'une attaque au missile à la périphérie de Damas, qui a entraîné le martyre de deux officiers du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a exprimé les condoléances aux familles de ces deux précieux martyrs et à leurs camarades du Corps des gardiens de la révolution islamique, et a condamné l'acte criminel d'agression, d'occupation et d'assassinat du régime sioniste.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a souligné que la réponse à de tels crimes contre l'humanité du régime d'apartheid est l'un des principaux objectifs de la Résistance dans la région.

Selon l’IRNA, hier, le Département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé le martyre de deux gardiens de la révolution islamique lors d'une attaque criminelle à la roquette par le régime sioniste à la périphérie de Damas.