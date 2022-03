l'attaque de missiles israéliens à la périphérie de Damas: un commandant iranien annonce une réponse ferme

Le Département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé ce lundi le martyre de deux gardiens de la révolution islamique lors d'une attaque criminelle à la roquette par le régime sioniste à la périphérie de Damas.

«Le sang de ces chers martyrs opprimés renforcera la force et la détermination des gardiens de la nation islamique, et l'ennemi sioniste sait qu'il ne gagnera rien à ces crimes et recevra des réponses décisives», a confirmé le général Sharif.

Tout en se félicitant du lancement du satellite « Noor 2 » par la Force aérienne-spatiale des Gardiens de la Révolution, et sa mise en orbite réussie à 500 km de la surface de la Terre, un an après le lancement du satellite « Noor 1 », le général iranien a déclaré que cette réalisation constituait une étape majeure dans le contexte du renforcement des capacités de l'Iran islamique dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique et de l'annulation du vaste embargo international imposé au pays.

Il considérait cela comme une étape stratégique et une réalisation stratégique distinguée qui nous donne fierté et honneur. L'un des signes de la victoire du peuple iranien dans la guerre économique menée par les ennemis de la révolution et du régime islamique, et il a démontré la volonté des gardiens de la révolution et du reste des forces armées iraniennes de lancer des frappes électroniques dévastatrices contre les ennemis .

La priorité constante des gardiens de la révolution et des forces armées iraniennes est basée sur la stratégie de « l'Iran fort», a affirmé le général iranien en soulignant que «l'ennemi ne pourra pas arrêter le cours de notre développement et de notre fierté».