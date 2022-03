Transit: l'Iran et l'Azerbaïdjan vers l'élargissement de la coopération

A propos de sa visite à Bakou, la capitale azérie, jeudi, le ministre iranien des Routes et du Développement urbain, Rostam Ghasemi, a déclaré que le transit de la flotte azerbaïdjanaise depuis la terre et le territoire iraniens vers le Nakhitchevan était l'objectif principal de sa visite en Azerbaïdjan.

Il est à espérer que les deux pays, l'Iran et l'Azerbaïdjan, assisteront à la signature et à la signature d'accords et de protocoles d'accord lors de la 15e Commission économique mixte Iran-Azerbaïdjan, a souligné Ghasemi.

Il a annoncé l'accord de remettre plusieurs projets à l'Iran par la République d'Azerbaïdjan lors de la visite et a déclaré : "Il est prévu que des camions azerbaïdjanais traversent la terre et le territoire iraniens pour transiter vers le Nakhitchevan".

Ailleurs dans ses remarques, Ghasemi a déclaré que les responsables des deux pays discuteront du renforcement des relations bilatérales dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture et des échanges de marchandises entre Téhéran et Bakou.

Rostam Ghasemi souligne lors de sa visite la nécessité de reprendre les activités des services passagers bilatéraux réguliers en respectant pleinement les protocoles et directives sanitaires en raison de la propagation du COVID-19.

La poursuite du projet de construction du pont d'Astatachay, l'achèvement du projet de quai ferroviaire d'Astara et le projet de chemin de fer Rasht-Astara dans le cadre du corridor nord-sud sont d'autres sujets de discussion entre le ministre iranien des Routes et des responsables azéris.

En outre, les responsables des deux pays discuteront également du développement de la coopération mutuelle dans le domaine du transport maritime roulier, de la construction navale et du lancement de lignes maritimes conjointes de conteneurs, etc.