Le champion du monde des jeunes « Parham Maghsoudlou » a battu le champion du monde d'échecs rapides

Selon l'IRNA, Parham Maghsoudlou est un joueur d'échecs iranien et Grand maître international depuis 2016, il a remporté le championnat iranien en 2017 et 2018 et le championnat du monde d'échecs junior en 2018.

Parham Maghsoudlou avait auparavant perdu contre un adversaire russe et gagné contre un adversaire serbe.

Maghsoudlu a également fait match nul avec un autre grand maître serbe.

Le tournoi mondial d'échecs des grands maîtres commence à Belgrade le 6 mars et se poursuivra jusqu'au 14 de ce mois.