Gaffe : l’Iranien « Hamid Nouri » interrogé pour le message de Félicitation de Norouz de l'ancien président iranien

Selon l’IRNA, Hamid Nouri est un Iranien arrêté en Suède il y a plus de deux ans. Nouri a passé tout ce temps à l'isolement au cours des deux dernières années, privé des droits fondamentaux d'un accusé, comme le droit d'avoir un ophtalmologiste pour soigner sa mauvaise vue ou d'avoir un contact avec sa famille.

La justice suédoise a arrêté Nouri d’après les prétentions des Hypocrites (Monafeghines) selon lesquelles il était leur gardien de prison dans les années 1980.

L'avocat des Hypocrites dit avec confiance : Le président de l'Iran a personnellement envoyé un message de félicitations pour le Nouvel An à M. Nouri ! Et puis il montre la photo du message d'Hassan Rohani, l’ancien président de la république islamique de l’Iran, sur le téléphone portable de Nouri au juge et aux personnes présentes au tribunal ! Comme s'il venait de dévoiler une grande découverte.

Hamid Nouri explique en riant et bien sûr avec surprise que c'est un message qui a été envoyé à tous les Iraniens au Nouvel An et n'a rien à voir avec la relation personnelle d'Hamid Nouri avec l'ancien président iranien Hassan Rouhani, mais l'avocat insiste : Vous cherchez à cacher vos relations personnelles avec des responsables iraniens de haut rang ! Est-il possible pour le président d'envoyer un message personnel à tout le peuple iranien ?

Maintenant et après la grosse gaffe de l'équipe juridique soutenant cette affaire (contre Hamid Nouri), qui bien sûr s'est répété de nombreuses fois au cours des 80 audiences, ainsi que les énormes contradictions dans les déclarations des témoins de cette affaire, nous devons attendre et voir quelle sera la réaction de la justice suédoise.