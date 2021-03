Rohani: L'année 1400 est l'année des brillantes victoires de la nation iranienne dans la guerre économique

Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 1399, le président Hassan Rohani a souligné: "Aujourd'hui, les Américains ont déclaré à plusieurs reprises que la voie et l'administration précédente étaient erronées, que la pression maximale a conduit à l'échec et qu'ils veulent revenir sur la voie de l'engagement et de l'accomplissement. Bien sûr, les paroles ne suffisent pas et nous attendons leur action."

Faisant référence à la crise mondiale de coronavirus et aux problèmes causés par celle-ci en Iran, le chef du gouvernement iranien a précisé: "Cette pandémie ne visait pas seulement la santé de la population, mais aussi l'économie, la vie, les moyens de subsistance, les écoles et les universités, et l'éducation, et nous avons prévu des mesures nécessaires pour faire face à ces problèmes."

Le Dr Rohani a salué les efforts acharnés des experts iraniens dans la production de plusieurs vaccins Made in Iran et a déclaré: "De bonnes mesures ont été prises pour importer le vaccin et le produire localement. Nous espérons que les vaccins iraniens seront disponibles pour le peuple l’année prochaine; le vaccin de l'Institut pasteur, le vaccin de l'Institut Razi, le vaccin Barakat ou le vaccin Fakhra."

"L'année prochaine, nous aurons une meilleure année dans le contrôle et le traitement de cette maladie. Bien sûr, tout le monde doit suivre les instructions sanitaires.", a ajouté le président Rohani.

À la fin de son discours, faisant référence à la tenue des élections présidentielles et municipales en 1400 (le 18 juin 2021), Rohani a déclaré: "L'année prochaine, nous avons un travail très important et nous devons nous unir, et c'est la glorieuse élection de 1400. Cette glorieuse élection garantit la Révolution islamique, l'avenir de notre pays et la poursuite de notre voie."

