Il n'y a pas de fossé de communication entre l'Iran et le Pakistan / Nous nous engageons à une interaction constructive avec les frères iraniens

Le général Sarfraz est le plus haut responsable militaire pakistanais basé dans la province du Balouchistan, une province frontalière de la République islamique d'Iran et du Pakistan, et supervise la sécurité des plans économiques stratégiques, y compris le projet de corridor économique conjoint Pakistan-Chine au Balouchistan.

Le général pakistanais a également effectué une visite officielle en République islamique d'Iran l'année dernière. Il était auparavant le chef de l'Organisation du renseignement militaire de l'armée pakistanaise et auparavant le commandant de l'unité de la frontière sud au Balouchistan avec le grade de général de division. Le général Sarfraz a été nommé commandant du quartier général sud de l'armée dans la province pakistanaise du Balouchistan en décembre 2020.

Dans une interview exclusive accordée à l'IRNA à Quetta, la capitale de la province du Balouchistan, le commandant du corps sud de l'armée pakistanaise a d'abord raconté ses souvenirs lors de son voyage en Iran, notamment ses visites dans les villes d'Ispahan, Shiraz et Téhéran.

« Les gens sont très civilisés. Je suis allé plusieurs fois en Iran dans le passé et je considère la nation iranienne comme très proche de mon cœur. Pendant que j'étais dans la ville syrienne de Damas pour un entraînement militaire, j'avais des amis iraniens qui étaient très généreux et m'ont fait découvrir la délicieuse cuisine iranienne, et nous avons été très impressionnés par leur comportement civilisé. Après avoir visité Ispahan et vu cette belle ville, j'ai vraiment cru qu'il était" Ispahan est la moitié du monde "et je suis sûr que mon lien fort avec les frères iraniens se poursuivra. », a ajouté le général Sarfraz.

Discutant de la coopération bilatérale avec l'Iran, en particulier à la frontière commune, et des efforts conjoints pour améliorer le bien-être des résidents frontaliers, ainsi que pour faire avancer les plans de développement social et économique, le responsable militaire pakistanais a déclaré : « Si nous comparons la situation frontalière actuelle avec la dernière décennie, nous constatons des réalisations qui indiquent une amélioration significative. Nous constatons également qu'aucun incident n'a été signalé dans les zones frontalières des deux pays depuis des mois. Dans le passé, pour diverses raisons, nous avons constaté un manque de communication entre les responsables militaires des deux parties, y compris aux frontières, mais maintenant la situation est différente et heureusement, il n'y a pas de manque de communication entre les forces armées des deux pays, en particulier les forces frontalières. »

« Il existe de nombreuses similitudes entre les deux pays, et lorsque j'ai rencontré mon homologue iranien et d'autres frères iraniens, j'ai été surpris de voir le niveau de compréhension entre les deux pays. Par conséquent, nous pensons sérieusement que nous devons encore renforcer nos relations avec la partie iranienne. Récemment, j'ai également rencontré mon homologue iranien et nous avons bien avancé dans le règlement des problèmes frontaliers grâce à des contacts étroits. », a souligné le général Sarfraz.

Il n'y a pas de fossé de communication entre l'Iran et le Pakistan / Nous nous engageons à une interaction constructive avec les frères iraniens

Réalisations de la clôture des frontières du Pakistan avec l'Iran

L'ancien chef du renseignement militaire de l'armée pakistanaise a également commenté le projet de clôture de la frontière du pays avec l'Iran, démarré depuis 2019 : « La clôture est l'une des mesures importantes que les deux pays ont prises pour contrôler les frontières. Dans le passé, malgré certaines considérations sur les questions frontalières, nous n'avions pas l'expérience d'établir une communication continue entre les deux pays pour faire face à de tels problèmes, mais maintenant nous avons surmonté ce défi et assistons à une coopération rassurante dans les zones frontalières de l'autre. »

Ce haut gradé pakistanais a souligné l'importance des attentes de la partie iranienne pour remédier aux lacunes dans les zones frontalières sous le contrôle de l'armée pakistanaise et la nécessité de répondre aux préoccupations des responsables de l'Iran, le pays voisin et frère.

Soutenir le développement des échanges avec l'Iran et améliorer la vie des frontaliers

« La coopération régionale est très importante, ce qui permet également de développer notre commerce bilatéral. Les actions des deux pays pour assurer la sécurité des frontières doivent avoir un résultat positif et nous ne devons pas nous soucier des conséquences négatives. Parce que si nous avançons ensemble sur la bonne voie et avec des réalisations positives, il n'y aura pas de problème. », a poursuivi le général Sarfraz Ali.

« Nous avons établi de bonnes relations avec les personnes vivant dans les zones frontalières. Dans le même temps, nous avons bien progressé dans le contrôle du franchissement illégal des frontières. », a-t-il déclaré à propos des défis posés par les résidents frontaliers.

Le commandant du corps sud de l'armée pakistanaise a souligné : « Les portes de la coopération et de la consultation entre les deux pays doivent toujours être ouvertes. Nous avons pris toutes les mesures pour répondre aux préoccupations de nos frères iraniens et nous sommes convaincus de recevoir une coopération similaire de leur part. »

Il a déclaré que le trafic frontalier devrait toujours se faire par les points de passage (officiels) déclarés, ajoutant : « Nous pensons qu'après l'achèvement des travaux de clôture par le Pakistan, il ne devrait plus y avoir de trafic illégal aux frontières des deux pays voisins. »

« Auparavant, nous avions 4 points de passage frontaliers entre les deux pays, dont le nombre est maintenant passé à 8 points de passage actifs dans le but de faciliter le commerce bilatéral et le trafic frontalier. Nous cherchons à renforcer le commerce bilatéral par des mesures positives, mais en même temps, il est nécessaire de surveiller de près les mouvements à la frontière. », a déclaré le général Sarfraz Ali.

« Le projet de clôture frontalière avait renforcé la confiance mutuelle des gardes-frontières des deux pays. Par conséquent, en utilisant ces opportunités, nous devons renforcer le commerce mutuel et prendre des mesures pour améliorer la vie des résidents frontaliers. », a déclaré ce responsable militaire pakistanais.

Le général Sarfaraz Ali a conclu : « Je crois fermement que la République islamique d'Iran et le Pakistan réaliseront ensemble de nombreuses réalisations dans de nombreux domaines grâce à la coopération, et toute perturbation des relations entre les deux pays entraînera la perte d'objectifs communs et d'opportunités mutuelles. »

La nécessité d'une coopération continue entre l'Iran et le Pakistan contre les ennemis des relations bilatérales

La République islamique d'Iran et la République islamique du Pakistan ne peuvent emprunter la voie de la non-coopération car les nombreux points communs entre les deux nations et la géographie humaine et naturelle entre les deux pays sont tels que la coopération entre les deux côtés semble inévitable.

Par conséquent, les responsables militaires et de sécurité des deux pays voisins, conscients de ce fait, ont fait des efforts pour résoudre les problèmes frontaliers qui ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations des deux côtés, ce qui a également eu des effets positifs.

Bien que la République islamique d'Iran ait toujours conservé la politique de bon voisinage avec les pays voisins depuis de nombreuses années, des tiers ont toujours essayé de prendre des mesures qui ne répondent pas aux objectifs de la République islamique d'Iran en cet égard, et bien sûr ces tiers acteurs agissent contre les intérêts du peuple de ces pays voisins. Cela souligne l'importance de la coopération entre la République islamique d'Iran et ses voisins, notamment le Pakistan.

Les relations bilatérales entre l'Iran et le Pakistan dans les domaines de la défense, de l'armée, de la sécurité, notamment l'échange de délégations des forces armées des deux pays se sont considérablement développées ces dernières années.

Le 12 octobre 2021, le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major général des forces armées de la République islamique d'Iran, a effectué une visite officielle de quatre jours au Pakistan à l'invitation du commandant de l'armée pakistanaise. Il s'agit de la deuxième visite du général Bagheri au Pakistan.

Le 28 février 2022, le général de brigade Hamid Vahedi, commandant de l'armée de l'air de la République islamique d'Iran, a effectué une visite de quatre jours au Pakistan à l'invitation de son homologue pakistanais.