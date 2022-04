Acier : un essor de 12% dans les exportations iraniennes en 1400

Selon l’IRNA, le montant le plus élevé des exportations en 1400 appartenait à la Société d’acier de Khuzestan avec 2 051 800 tonnes, et l'exportation de bloom, de billettes et de brames de ce sidérurgiste a augmenté de 37% par rapport de la même période en 1399.

Après cela, le complexe d’acier Mobarakeh d’Ispahan avec 1 260 018 tonnes et une croissance de 1% et l’acier d’Ispahan avec 1 116 583 tonnes et une croissance de 16%, occupaient les deuxième et troisième places avec les exportations les plus élevées en Iran.

Aussi, en mars 2022, les principales entreprises sidérurgiques du pays ont réussi à exporter 1 135 183 tonnes de divers produits sidérurgiques, ce qui indique une croissance de 33 % par rapport à mars 2021.

Poutres, barres d'armature, bobines, lingots de fonte, lingots de base, tôles laminées à chaud, tôles laminées à froid, tôles étamées, bobines laminées à chaud, bobines étamées, bobines, brames et charges colorées, bobines colorées, bobines et tôles galvanisées, blooms, billettes, brames, diverses sections des alliages, le fer spongieux et les briquettes chaudes ont été parmi les produits exportés par les entreprises au cours de cette période.