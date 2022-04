La coopération médiatique accentuée lors de la visite de l'ambassadeur d'Autriche à l’IRNA

L’ambassadeur d’Autriche en Iran, Wolf Dietrich Heim, a effectué, ce mercredi, une visite au siège de l’Agence de presse de la République islamique d’Iran (l’IRNA) à Téhéran, et s’est entretenu avec le directeur général de l'agence, M. Ali Naderi.

Lors de la rencontre, M. Wolf Dietrich Heim, souligné le rôle important et efficace de l’IRNA, qui une «source médiatique fiable et influente» en Iran.

L'ambassadeur d'Autriche a également évoqué les négociations nucléaires entre l'Iran et le groupe 4+1 hébergé à Vienne, et a souligné que les négociations sont atteints les résultats finaux.

Il a, pour sa part, exprimé l’espoir que les questions en suspens entre les parties iranienne et américaine soient bientôt résolues afin de faire avancer les pourparlers vers le succès.

Le chef de l’IRNA, Ali Naderi, a noté les relations entre Téhéran et Vienne, «qui se sont approfondies et se sont développées de plus en plus dans la période qui a suivi la victoire de la révolution islamique».

Naderi a souligné que la communauté iranienne résidant en Autriche est l'un des piliers des énergies qui ont contribué au développement des liens entre les deux pays.

Il a ajouté que l’administration du président Raïssi attache une importance particulière aux relations avec l'Autriche.

Le président autrichien a été le premier dirigeant européen à féliciter l'ayatollah Raïssi pour son élection à la présidence.

Naderi a affirmé la volonté de l'Agence de presse de la République islamique de développer la coopération avec l'agence de presse autrichienne APA, a exprimé l'espoir qu'avec l'expansion de la coopération médiatique entre les deux pays, les bases du développement des relations et de la coopération économique, culturelle et scientifique entre les deux parties seront fournies plus qu'auparavant.