Message de félicitations du président Raïssi à l'occasion de la fête nationale de l'Afrique du Sud

L'ayatollah Ebrahim Raïssi, dans une partie de son message à son homologue africain, a exprimé l'espoir que le gouvernement et le peuple d'Afrique du Sud prendront de plus en plus de mesures en faveur du développement social et économique, et en même temps connaîtront la croissance et favoriseront les relations bilatérales et la coopération irano-sud-africaines.

Le président a déclaré que compte tenu de l'invitation de son homologue africain à effectuer une visite officielle dans ce pays, il espérait que cette visite ouvrirait la voie à un nouvel élargissement des relations entre les deux pays.

Selon l'IRNA, le peuple sud-africain célèbre le jour de la fête nationale de la libération de l'apartheid et célèbre les premières élections depuis le renversement de l'apartheid (27 avril 1994). Lors de cette élection, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans dans le pays avaient le droit de voter librement, alors qu'à l'époque du régime d'apartheid, les élections étaient organisées de manière raciste et les non-Blancs avaient un droit de vote limité.