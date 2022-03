Les expériences du Croissant-Rouge iranien seront discutées lors du Sommet COP27 en Egypte

Selon un rapport de l’IRNA du Croissant-Rouge d’Iran; Hassan Esfandiar, directeur général des opérations internationales et des programmes humanitaires de cette organisation, a déclaré : « Le ministre égyptien de la Solidarité sociale, qui se prépare à organiser le Sommet mondial sur le changement climatique de 2022 (COP 27) dans le port de Sharm El-Sheikh ; Evoquant les brillantes expériences du Croissant-Rouge iranien pour protéger les victimes du réchauffement climatique, a suggéré que les expériences du Croissant-Rouge d’Iran dans deux domaines de réponse et de prévention de la sécheresse et des inondations du changement climatique, comme solutions pratiques et régionales soient présents aux dirigeants des pays du monde au meeting de Sharm El-Sheikh.

Après que les attentes des militants écologistes et des dirigeants des pays les plus touchés par le réchauffement climatique n'aient pas été satisfaites lors du Sommet mondial COP27 de Glasgow, en Écosse, en novembre 2021 ; Les yeux du monde sont maintenant tournés vers le port de Sharm el-Sheikh en Égypte.

Les hôtes de la conférence de Sharm el-Sheikh tentent d'accroître la présence des organisations de base et les expériences des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La COP27 est prévue du 7 au 18 novembre 2022.

Le directeur général des opérations internationales et des programmes humanitaires de l’Organisation iranienne du Croissant-Rouge a expliqué : « En Iran, la responsabilité de faire face au changement climatique et aux problèmes environnementaux incombe à l'Organisation iranienne pour l'environnement. Mais le Croissant-Rouge, en tant que responsable de la réponse aux catastrophes, se sent responsable de la prévention des accidents et considère les effets du réchauffement climatique, comme la sécheresse, comme une crise continue qui nécessite des secours continus, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Iran. »

L’Organisation iranienne du Croissant-Rouge est l'une des populations actives de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) face à la sécheresse et membre du Bureau régional Asie-Pacifique de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge basé à Séoul pour réduire les effets néfastes du changement climatique sur la vie humaine.