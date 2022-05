Téhéran appelle à protéger la sécurité de ses missions diplomatiques en Afghanistan

Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre afghan des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaki, ce samedi, Amir Abdollahian a exprimé sa sympathie avec le peuple afghan suite aux récents attentats terroristes et s'est dit préoccupé par les menaces potentielles pesant sur le siège et les bâtiments de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kaboul et les consulats généraux d'Iran à Herat, Mazar-i -Sharif, Kandahar et Jalalabad, demandant que toutes les mesures de sécurité soient prises pour les protéger.

Pour sa part, le ministre afghan des Affaires étrangères par intérim a présenté ses félicitations à l'approche de l'Aïd Al-Fitr. Il a donné une évaluation de l'évolution de la sécurité en Afghanistan, décrivant les relations entre les deux pays comme importantes, soulignant que les ennemis des peuples afghan et iranien sont sur le point de nuire aux relations entre les deux pays par ces mesures.

Les forces de sécurité afghanes assureront la sécurité complète de toutes les représentations diplomatiques et consulaires de la République islamique d'Iran en Afghanistan, a assuré Amir Khan Muttaki.

