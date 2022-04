Le président Raïssi a mis en garde contre la propagation des menaces en Afghanistan

Dans un message, samedi, le président iranien, tout en condamnant fermement les récentes attaques terroristes en Afghanistan, a souligné la nécessité d'assurer la sécurité de tous les Afghans, en particulier leur sécurité totale dans les écoles, les mosquées et les sites religieux.

Raïssi, qui est également président du Conseil suprême de la sécurité nationale, a également souligné la responsabilité des dirigeants afghans dans l'identification et la punition des terroristes responsables des récentes attaques, et a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à coopérer et à utiliser tous ses moyens pour contrer la menace du terrorisme takfiri et empêcher la répétition de ces tragédies.

L’Iran est aussi prêt à apporter une aide fraternelle aux victimes de ces attentats terroristes avec une aide médicale, a assuré le président Raïssi.

