85% des Iraniens ont reçu 2 doses de vaccin contre le coronavirus / un record de 8 millions d'injections par semaine

En commémorant les 300 médecins et infirmiers tombés en martyre dans la lutte contre le coronavirus, Bahram Einollahi a ajouté : « Durant ces deux années, les martyrs du cadre soignant se sont levés pour sauver leur vie et n'ont ménagé aucun effort pour promouvoir la santé du peuple et la fierté de la République islamique. »

« Dans le treizième gouvernement, grâce à une vaccination très étendue en peu de temps et avec le soutien et la participation du peuple, 85 % des gens ont reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus. L’Iran a brisé le record de vaccination de 8 millions de doses par semaine et 1,6 millions de doses par jour. »

Soulignant que l’ancien régime, dans tous les domaines de la science médicale et la santé, nous dépendions des étrangers, le ministre iranien de la Santé a précisé : « Aujourd'hui, 43 ans après la création de la République islamique d'Iran, dans tous les domaines de sciences médicales spécialisées et sous-spécialisées, le pays est non seulement indépendant mais également leader dans la région. Le nombre d'universités de médecine dans le pays après la révolution islamique s'est multiplié par 10, de sorte qu'aujourd'hui nous ne répondons pas seulement aux besoins médicaux du pays mais aussi des pays voisins. Un autre succès de l’Iran est la formation du Personnel hautement qualifié et engagé dans le domaine de la médecine. »

Le ministre iranien de la Santé a mentionné la présence de l'Iran dans le top 5 des pays dans le domaine des cellules souches et a déclaré: « La pandémie de Coronavirus était un test mondial majeur. La République islamique d'Iran, avec l'éclat du cadre de la santé, a pu figurer dans les classements mondiaux les plus élevés et dans les derniers statistiques, le nombre de décès est devenu un chiffre unique, ce qui est une statistique bien meilleure et plus significative par rapport aux grands pays du monde. »