Post- coronavirus en Iran: les restrictions pour l'entrée des passagers annulées, le passe sanitaire obligatoire

Dans une interview accordée à l'IRNA le mercredi 4 mai, le directeur général de la sécurité de l'aéroport Imam Khomeini a déclaré : « Les changement temporaires des protocoles sanitaires pendant Norouz, selon le ministère iranien de la Santé, visaient à faciliter les déplacements pendant les vacances de Norouz, mais désormais, un passe sanitaire (carte d'injection du vaccin anti-COVID-19 et test PCR de 72 heures) est obligatoire pour tous les voyageurs entrant en Iran, iraniens et non iraniens âgés de plus de 12 ans. »

« Uniquement pour les voyageurs irakiens à entrer en Iran, en raison des déplacements entre l'Iran et l'Irak, les voyageurs irakiens peuvent entrer dans le pays avec un certificat de vaccination ou seulement un test PCR de 72 heures » a-t-il ajouté.

Jusqu'à 2 mai, 64 millions 345 mille 832 personnes ont reçu la première dose, 57 millions 569 mille 769 personnes la deuxième dose et 27 millions 69 mille 40 personnes la troisième dose de vaccin anti-Covid19, et le nombre total de vaccins administrés dans le pays atteint 148 millions 984 mille 641 doses.

A l’instar de tous les virus, le coronavirus Sars-Cov-2 se réplique. Le virus mortel de la Covid-19, responsable d’une crise sanitaire pandémique mutent avec le temps, il a déjà connu plusieurs variantes (Alpha, Beta, Gamma, Delta, et Omicron) depuis son apparition vers fin 2019.

