Covid19 en Iran : baisse des décès dans 21 provinces (Ministère)

Téhéran - IRNA – Selon le bilan journaliser fourni par le ministère iranien de la Santé, du Traitement et de l'Éducation médicale, une étude sur les dix derniers jours du mois d’avril, marquant la 114e semaine de l'épidémie mortelle du Covid19 en Iran, montre que dans trois provinces du pays à savoir : Qom, Kermanshah et Zanjan , le taux de mortalité liée à cette maladie est nul et dans 21 autres provinces, les décès des suites toujours de ce virus ont fortement diminué.

Selon la source, au cours des dernières semaines, une augmentation des cas hospitalisés n’a été signalée que dans deux provinces du pays. Dans la province de Téhéran, dans la première semaine du mois persan d’Ordibehesht 1401, soit entre le 20 et le 27 avril 2022, le nombre de cas positifs recensés était de 478, le nombre de nouvelles hospitalisations était de 196 et le nombre de nouveaux décès était de 20. Toujours à Téhéran, le nombre d'hospitalisations et de décès a diminué ces dernières semaines, et le nombre d'hospitalisations et de décès dans le pays avait une tendance à la baisse. Au cours des dernières 24 heures, 11 personnes ont perdu la vie dans le pays des suites de cette maladie pandémique, portant le nombre total de décès à 141 083. Toujours selon le ministère de la Santé, entre hier samedi et aujourd'hui dimanche 30 avril, sur la base de critères diagnostiques définitifs, 532 nouveaux cas liés au Covid 19 ont été identifiés dans le pays dont 109 ont été hospitalisés. Le nombre total de patients atteints de la maladie dans le pays a atteint 7.221.653 personnes. Jusqu'à présent, 64 321 868 personnes ont reçu la première dose, 57 535 805 personnes la deuxième dose et 27 14 796 personnes la troisième dose de vaccin anti-Covid, soit un total de 148 millions 872 mille 469 doses. Depuis les 24 dernières heures, 23 623 doses de vaccin Covid19 ont été injectées dans le pays. Il n'y a actuellement aucune ville rouge en Iran. 33 villes sont en orange, 321 en jaune et 94 en bleu.