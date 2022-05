L'Indonésie et l'Iran accroîtront les investissements conjoints

Le ministère iranien de l'Industrie, des Mines et du Commerce, Reza Fatemi Amin lors d'une réunion avec le vice-président pour l'industrie et le développement, de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie a ajouté : « Les économies de l'Iran et de l'Indonésie sont complémentaires, de sorte que les deux pays ont besoin de certains des produits de l'autre. »

Se référant à la proximité de l'Iran et de l'Indonésie, il a exprimé l'espoir que nous puissions approfondir les relations économiques entre les deux pays ainsi que les relations culturelles et politiques.

Évoquant l'objectif d'accroître les échanges économiques entre les deux pays, le ministre Samat a expliqué : « Lors de la visite du président indonésien en Iran en 2016, l'objectif d'accroître les échanges a été fixé à 2 milliards de dollars, mais désormais le volume des échanges entre les deux pays a atteint 1 milliard de dollars. Une feuille de route devrait être établie pour accroître les échanges entre les deux pays en formant un groupe de travail. »

Dans une autre partie de son discours, Fatemi Amin a déclaré : « L'Indonésie a de bonnes capacités dans le domaine de la production de caoutchouc, d'huile de palme et de papier et peut utiliser le port de Chabahar comme plaque tournante régionale pour la couverture des exportations. »

Nous sommes prêts à approfondir les relations économiques entre les deux pays

« Cette visite fait suite à nos précédentes consultations avec la partie iranienne pour renforcer les relations commerciales, et suite à l'accent mis par les deux présidents, nous sommes prêts à approfondir les relations économiques. Nous avons également eu diverses réunions avec le secteur privé et des entreprises technologiques et universitaires iraniennes. », a déclaré Rachmad Gobel, vice-président de la Chambre des représentants pour Industrie et développement.

Le vice-président de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie pour l'industrie et le développement, évoquant les capacités et les progrès de l'Iran dans le domaine de la science, de la technologie et de la nanotechnologie, a déclaré : « Les progrès de l'Iran dans le domaine des nanotechnologies, de la base de connaissances et de la technologie sont louables. Bien sûr, ces développements ne sont pas seulement pour l'Iran, mais pour le toute la communauté islamique. »