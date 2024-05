Arrestation de plus de 1 500 étudiants aux États-Unis en moins de 15 jours

Selon le journaliste d'IRNA, alors que les manifestations d'étudiants pro-palestiniens se poursuivent dans les universités américaines, un grand nombre d'entre eux ont été arrêtés.

Selon l'enquête menée par CNN sur l'université et les déclarations de la police, plus de 400 manifestants ont été arrêtés mardi 30 mai. Parmi eux, environ 300 personnes ont été arrêtées à l'Université de Columbia et au City College de New York.

CNN estime également que dans un bilan plus large, plus de 1 500 personnes ont été arrêtées sur les campus universitaires américains depuis le 18 avril.

Suite à l'attaque contre des étudiants des universités de New York, en particulier l'Université de Columbia, et au traitement violent des étudiants pro-palestiniens et anti-israéliens, le chef de la patrouille de police de New York a annoncé : « Environ 300 personnes ont été arrêtées à l'Université de Columbia et au City College de New York. »

Selon l’IRNA, les autorités et la police américaines ont défendu leurs actions lors d'une conférence de presse mercredi, 1er mai heure locale, après avoir réprimé les manifestations étudiantes, notamment à l'Université Columbia de New York, en prenant d'assaut cette université et en arrêtant des dizaines d'étudiants pro-palestiniens.

Le chef de la patrouille de la police de New York, John Chell, a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse en présence de responsables de la ville de New York : « Sur les quelque 300 personnes arrêtées par des agents de la police de New York à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment de l'Université de Columbia, la plupart des personnes arrêtées appartenaient à la cité universitaire.

Selon le correspondant d'IRNA, ce responsable de la police de New York a déclaré : 282 personnes ont été arrêtées en relation avec l'attaque de Hamilton Hall, dont 173 personnes du City College et 109 personnes de l'Université de Columbia.

Il a ajouté que les autorités étaient encore en train de déterminer le nombre exact d'arrestations sans rapport avec les deux universités.

Le soutien à la population de Gaza et les protestations contre la politique du gouvernement du président américain Joe Biden en faveur du régime israélien, cette fois-ci, ont été lancés par différents groupes d'étudiants des universités américaines. Selon Reuters, environ 550 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations contre la guerre menée par Israël à Gaza sous le nom de "Mouvement de solidarité avec Gaza" à l'Université Columbia de New York et son extension vers d'autres universités américaines.

Ces manifestations interviennent en guise de protestation contre le soutien tous azimut du gouvernement Biden à Israël et aux massacres sans discontinuité de la population de Gaza en représailles à la défaite de ce régime face à la Résistance palestinienne lors de l'opération du Déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre 2023, et suite à l’incapacité à rétablir un cessez-le-feu immédiat afin de mettre fin à l'assistance militaire et sécuritaire fournie par Washington à Tel-Aviv.

Le président américain Joe Biden a récemment signé, une loi d'aide de 95 milliards de dollars à l'Ukraine, à Israël et à Taiwan et prévoyant l'envoi d'armes et d'équipements militaires à Tel Aviv et Kiev.

Après des mois de retard et de désaccord, le projet de loi d'aide de 95 milliards de dollars à l'Ukraine, à Israël et à Taiwan a été approuvé d'abord par la Chambre des représentants puis par le Sénat de ce pays et est devenu une loi avec la signature de Biden.

Le recours à la violence et aux outils policiers pour affronter et réprimer les rassemblements et les manifestations pacifiques d'étudiants et de jeunes américains et l'intervention sur les campus universitaires vont à l'encontre des slogans de ce pays concernant les principes de liberté d'expression et de démocratie.

De telles répressions violentes font partie de la politique de soutien ouvert aux meurtres et aux crimes de guerre d'Israël, et encourageront ce régime à continuer de créer des tensions, de mener la guerre et le génocide.

Ces rassemblements de protestation sont également le signe de la colère et de l'inquiétude croissantes des consciences éveillées en Amérique, y compris de la communauté musulmane de ce pays, ainsi que des inquiétudes croissantes de la communauté internationale concernant la poursuite et le renforcement des tensions financières, politiques et militaires et le soutien massif du gouvernement américain et du Congrès aux crimes de guerre et au génocide en Palestine et au mépris des droits humains et internationaux.