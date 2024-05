Iran-AIEA: Grossi et Bagheri se sont rencontrés

Selon l’IRNA, lors de la rencontre entre Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et Ali Bagheri, vice-ministre politique des Affaires étrangères et négociateur en chef du pays dans les négociations de levée des sanctions, divers aspects de la coopération entre l'Iran et l'AIEA ont été discutés et des opinions ont été échangées.

Tout en soulignant l'importance de la coopération entre l'Iran et l'Agence viennoise, Bagheri a souligné la nécessité d'impartialité et de professionnalisme de l'Agence en tant qu'organisation spécialisée et technique.

Il a également déclaré : « Les activités nucléaires pacifiques de la République islamique d'Iran s'inscrivent toujours dans le cadre des obligations internationales, y compris le Traité de non-prolifération. »

Toujours lors de la rencontre, Rafael Grossi a également considéré sa visite à Téhéran comme un « signe de la volonté de l'agence de maintenir une atmosphère constructive dans ses relations avec la République islamique d'Iran. »