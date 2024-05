L’Iran salue la poursuite du dialogue entre l'Iran et l'Europe pour faire progresser la coopération (AmirAbdollahian)

Hossein AmirAbdollahian, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, et Josep Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ont échangé leurs points de vue sur les relations entre l'Union européenne et l'Iran et les questions régionales.

Tout en soulignant la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible au génocide et aux crimes du régime israélien menés dans la guerre contre Gaza, Hossein AmirAbdollahian a souligné l’impératif d’une action régionale et internationale sérieuse appuyée par un rôle réel des Nations Unies, en tenant compte des exigences et des aspirations légitimes des Palestiniens.

Évoquant le rôle constructif du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) pour une sécurité durable dans la région et dans la lutte contre le terrorisme, le ministre des Affaires étrangères, a exigé que l'Union européenne prête attention à la nécessité de respecter les forces armées de la République islamique d'Iran au nom du droit international.

AmirAbdollahian a également répondu à M.Josep Borrell en rappelant les efforts déployés et les mesures positives prises par l’Iran dans la diplomatie de levée des sanctions, avant de souligner les excès de certaines des parties opposées dans les négociations : « La coopération entre l'Agence et l'Iran est sur la bonne voie et nous sommes très heureux de la visite de Rafael Grossi. Nous souhaitons la bienvenue en Iran à M. Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Toujours lors de cet entretien téléphonique, le chef des Affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union européenne a souligné que l'UE ne souhaite pas de tensions avec la République islamique d'Iran, des mesures constructives et des démarches positives, avant de saluer la poursuite des consultations diplomatiques entre la République islamique d’Iran et l’Union européenne.

Faisant référence aux demandes internationales généralisées visant à parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza et à l'échange de prisonniers le plus rapidement possible, Josep Borrell a appelé toutes les parties à se concentrer sur la réalisation d'une paix et d'une stabilité durables à travers la formation d'un État palestinien indépendant.

Il a également salué le rôle positif de l'Iran dans la réduction des tensions et le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région.

L’Iran salue la poursuite du dialogue entre l'Iran et l'Europe pour faire progresser la coopération (AmirAbdollahian)

