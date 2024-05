La visite de M. Grossi en Iran souligne le soutien de l'AIEA aux groupes scientifiques iraniens (responsable)

L'idée d'organiser une conférence internationale sur la science et la technologie nucléaires a été avancée par la Société nucléaire iranienne et l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA) lors d'une réunion il y a deux ans, a déclaré Karimi Sabet aux journalistes à Ispahan, dimanche.

« Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a promis de coopérer pour l'organiser », a-t-il ajouté.

L'une des missions de l'AIEA est de soutenir de tels événements internationaux afin de développer les connaissances et la technologie nucléaires pour tous ses membres, et c'est sur cette base que l'AIEA s'est félicitée de la tenue de la première conférence internationale sur la science et la technologie nucléaires dans notre pays, a poursuivi le responsable.

La 30e édition de la Conférence nucléaire nationale iranienne et la première Conférence internationale sur la science et la technologie nucléaires se tiendront à Ispahan pendant trois jours, a ajouté le responsable soulignant que l’événement était un signe de la maturité de la technologie nucléaire dans notre pays.

Les problèmes actuels du monde seront résolus grâce à la coopération internationale, et l'un des moyens d'y parvenir est d'organiser des conférences scientifiques, où les intellectuels échangent des idées et des expériences sur les défis à relever, a déclaré M. Karimi Sabet.