L'Iran salue l’approbation du Hamas à une proposition de cessez-le-feu pour Gaza

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a salué l’approbation du Hamas a une proposition présentée pour arrêter la machine génocidaire du régime sioniste dans la bande de Gaza et a qualifié l'intelligence politique de cette résistance d'une autre manifestation de sa force de terrain.

« La République islamique d'Iran soutient le plan présenté pour la réalisation des droits du peuple palestinien, notamment la cessation immédiate et permanente des attaques et des crimes du régime sioniste, la levée du blocus cruel contre la bande de Gaza, la libération des Palestiniens prisonniers, le retrait complet et inconditionnel des forces d'occupation israéliennes de la bande de Gaza et la reconstruction des ruines à Gaza » a-t-il ajouté.

Le chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance palestinienne Hamas, Ismail Haniyeh, a informé le mouvement de son approbation de la proposition de médiation concernant un cessez-le-feu à Gaza, a rapporté la chaîne Al-Manar.

Cette approbation a eu lieu lors d’un appel téléphonique entre Haniyeh et le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abdul Rahman Al Thani, et lors d’un autre appel au ministre égyptien du renseignement, Abbas Kamel.

Khalil al-Hayya, chef-adjoint du mouvement Hamas, dans une conversation avec Al Jazeera, a fourni des détails sur la proposition d'accord de cessez-le-feu et a déclaré : « La proposition que le Qatar et l'Égypte nous ont présentée comporte trois étapes, qui incluent le retrait complet [des forces sionistes] de Gaza, retour des réfugiés et échange de prisonniers.

Khalil al-Hayya a souligné que l'échange de prisonniers se fera également en trois étapes avant d’ajouter que ce plan est lié en termes d'étapes de mise en œuvre. « Dans un deuxième temps, la cessation définitive des opérations militaires et hostiles sera annoncée », a-t-il fait savoir.

Déclarant que la balle est actuellement dans le camp d'Israël, il a déclaré : « Dans cet accord, nous avons atteint les objectifs d'un cessez-le-feu, du retour des réfugiés, de l'aide et d'un accord sérieux sur l'échange de prisonniers.