Gaza: les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et d'Oman s’entretiennent au téléphone

Hossein AmirAbdollahian et Badr bin Hamad Al Busaidi ont discuté par téléphone, mardi, des relations bilatérales et des derniers développements dans la bande de Gaza.

Les deux parties ont discuté des dernières tendances dans les relations entre les deux pays dans divers domaines et ont souligné la poursuite de la voie actuelle vers le développement des relations bilatérales. Ils ont également examiné l'évolution récente de la situation dans la bande de Gaza et souligné la nécessité de mettre fin aux crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de Palestine, d'instaurer un cessez-le-feu immédiat, de libérer les prisonniers et d'envoyer de l'aide humanitaire à la population de Gaza.