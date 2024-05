L'accord de cessez-le-feu proposé pour Gaza : les détails

Khalil al-Hayya, chef-adjoint du mouvement Hamas, dans une conversation avec Al Jazeera, a fourni des détails sur la proposition d'accord de cessez-le-feu et a déclaré : « La proposition que le Qatar et l'Égypte nous ont présentée comporte trois étapes, qui incluent le retrait complet [des forces sionistes] de Gaza, retour des réfugiés et échange de prisonniers.

Khalil al-Hayya a souligné que l'échange de prisonniers se fera également en trois étapes avant d’ajouter que ce plan est lié en termes d'étapes de mise en œuvre. « Dans un deuxième temps, la cessation définitive des opérations militaires et hostiles sera annoncée », a-t-il fait savoir.

Déclarant que la balle est actuellement dans le camp d'Israël, il a déclaré : « Dans cet accord, nous avons atteint les objectifs d'un cessez-le-feu, du retour des réfugiés, de l'aide et d'un accord sérieux sur l'échange de prisonniers.

Soulignant qu'au premier jour de la première phase, toutes les parties doivent adhérer à la suspension temporaire des opérations militaires, ce responsable du Hamas a précisé : « Le retour des réfugiés aura lieu sans aucune restriction, et cette question est clairement énoncée dans l'accord. "

Al-Hayya a poursuivi : « Dans la première phase de l'accord, Israël se retirera vers les zones adjacentes à l'intérieur de Gaza. Bien entendu, nous avons fait des concessions jusqu'à ce que la voie permettant de mettre fin à cette guerre folle soit ouverte et qu'un véritable échange de prisonniers ait lieu. »

Soulignant qu'aucun moment n'a encore été fixé pour l'accord d'Israël, il a déclaré : « Nous attendons maintenant la réponse d'Israël pour accepter cette proposition. »