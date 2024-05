Kharrazi : en cas d’une menace existentielle, l'Iran n’aura qu’à changer sa doctrine nucléaire

Kamal Kharazi a déclaré dans une interview à Al Jazeera : « Nous n'avons pas décidé de produire une bombe nucléaire, mais si l'existence de l'Iran est menacée, nous devrons changer notre doctrine nucléaire. » Récemment, les responsables militaires ont également annoncé que si le régime israélien ose attaquer des installations nucléaires, il est possible et concevable de réviser la doctrine et la politique nucléaires de l'Iran et de réviser des considérations de la déclaration précédente.

Dans une interview accordée au réseau Al Jazeera , le chef du Conseil stratégique iranien pour les Relations extérieures a répondu à plusieurs questions, notamment sur les développements à Gaza, les changements géopolitiques dans la région dus à cette guerre et à l'opération « Promesse Véridique », ainsi que changement de l’ordre mondial vers un monde multipolaire.

En mettant en cause le succès du plan à deux États, il a souligné la tromperie du régime sioniste dans la poursuite de tout plan visant à établir la paix et la sécurité dans la région, se référant à des documents historiques tels que les accords d'Oslo, et a déclaré : Si Washington veut faire pression sur le régime israélien, il doit d'abord cesser d'envoyer des armes à ce régime. Cela n’a aucun sens que, d’un côté, il fournisse des armes et des aides financières au régime israélien et que, de l’autre côté sur la scène de la propagande, il veuille trouver une solution à cette guerre à Gaza.