L’ayatollah Khamenei lors de sa rencontre avec M. Barzani, qui s'est tenue lundi à Téhéran, a déclaré

« Ils (les Kurdes) sont parmi nous ».

Au cours de la rencontre, le Guide suprême de la révolution islamique a souligné les relations étroites entre le peuple iranien et les Kurdes et a déclaré : « Nous voyons une relation plus étroite entre nous et la communauté kurde - que ce soit en Iran ou en Irak - que n'importe quelle autre nation ; ils sont parmi nous ».