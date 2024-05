France : les courants politiques pro-Palestine, attaqués par la Macronie

Après les convocations de trois membres de la Révolution Permanente, dont le porte-parole Anasse Kazib, un journaliste a été convoqué à son tour. Tous les soutiens français de la Palestine sont ciblés par le régime Macronie, sous l’influence du lobby sioniste.



« Stop à l’acharnement ! », a écrit le site de ce courant politique français.

Cette nouvelle convocation contre RP s’inscrit dans une vague plus large qui cible les collectifs et les partis politiques de gauche pro-Gaza en France. Après la condamnation de Jean-Paul Delescaut et les convocations d’étudiant·e·s de l’EHESS, Anasse Kazib, Sihame Assbague, elle aussi journaliste, Mathilde Panot et Rima Hassan, les offensives menées au nom de « l’apologie du terrorisme » se poursuivent, à l’image de la convocation récente de Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune garde antifasciste. Cette semaine, 2 étudiant·e·s de Sciences Po Paris et 86 étudiant·e·s qui occupaient la Sorbonne ont été interpellés. Au moins un de ces étudiant·e·s a été déféré au tribunal.

Le compte Instagram du courant Révolution permanente a été mis hors d’accès par META.