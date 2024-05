L’université technologique Sharif gagne des places dans le classement des Universités de l'Asie

Le Times Higher Education (THE) Asia University Rankings 2024 utilise les mêmes 18 indicateurs de performance que le THE World University Rankings, mais ils sont recalibrés pour refléter les attributs des institutions asiatiques.

Les universités sont jugées sur l'ensemble de leurs missions essentielles - enseignement, recherche, transfert de connaissances et ouverture internationale - afin de fournir les comparaisons les plus complètes et les plus équilibrées qui soient.

L'université technologique Sharif est classée première dans le pays et est passée de la 64e à la 56e place en Asie.