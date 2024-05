Les propos historiques de l’Ayatollah Aarafi sur les relations politico-religieuses Iran-Afrique

L’Ayatollah Aarafi, chef des séminaires islamiques et membre du Conseil des experts, s’est exprimé sur les relations entre l’Iran et l’Afrique, les propos riches d’information qui avaient même des échos dans les médias occidentaux.



Cette figure religieuse a souligné l'importance du deuxième continent le plus grand et le plus peuplé du monde après l'Asie et a ajouté : « J'ai vécu plus de deux décennies de ma vie en lien avec le continent africain et ses enjeux, j'ai fait de nombreux voyages sur ce grand continent et je suis toujours préoccupé par les problèmes des peuples de ce continent opprimé et souffrant. De sorte que si je devais choisir un endroit autre que l’Iran pour travailler, ce serait certes en Afrique. »



Ce membre du Conseil des experts qui sont chargés de choisir le leader a déclaré : Si je veux souligner l'amour et l'intérêt de la République islamique d'Iran pour le grand continent africain, il suffit que du vivant du grand fondateur de la Révolution islamique, l'Imam Khomeini et maintenant l'Imam Khamenei, le guide suprême de la Révolution islamique, ils aimaient et respectaient le continent africain. Cette pensée des leaders de la Révolution est l’un des principes fondamentaux et stratégiques de la révolution islamique.

Ce responsable iranien a estimé que l’Afrique aura un rôle plus important dans l’avenir géopolitique du monde.

Évoquant la création des mouvements des étudiants pro-Palestine dans les universités nord-américaines et européenne, cet expert des questions internationales a demandé aux élites culturelles et académiques d’Afrique d’être plus actifs dans la lutte antisioniste dans le grand continent africain.

En parlant du rôle primordial des chefs religieux dans la consolidation de l’union et la solidarité en Afrique, l’Ayatollah Aaraafi a considéré ces ulémas africains comme les porte-étendards de l’esprit de l’intégration sociale, spirituelle et ethnique dans les pays africains.

« Les intérêts des Etats d’Afrique et des nations africaines résident dans l’unité. », a conclu le chef des séminaires islamiques d’Iran.