L’Iran condamne fermement les sanctions imposées par l’Australie et se réserve le droit de riposter

Dans un communiqué, publiée mardi soir 14 mai, le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié la décision anti-iranienne de l’Australie d’une nouvelle pratique de deux poids, deux mesures, affirmant que la République islamique d’Iran condamne fermement l’approche illégale de l’Australie consistant à recourir à des sanctions, et que la République islamique d’Iran se réserve le droit de riposter.

Dans le communiqué du ministère iranien des Affaires étrangères, publiée mardi soir 13 mai, il est indiqué : « Le silence de l'Australie et de ses partenaires concernant l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la violation du droit international par le régime sioniste lors de l'attaque contre le consulat iranien et la position de ces pays à l'égard de l'action légitime de l'Iran contre ce régime dans le cadre du droit inhérent de légitime défense, selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, représente bien la double approche de l'Australie et ses partenaires occidentaux vers les évolutions dans la région. »

« La double approche de l'Australie et de ses partenaires non seulement ne contribue pas à réduire l'instabilité dans la région, mais le silence face aux attaques israéliennes contre les lieux diplomatiques, en fournissant ses armes dans l'assassinat brutal du peuple sans défense de Gaza, a permis au régime israélien de commettre davantage de violations des règles internationales et conduit la région vers l'instabilité. »

« La principale cause de tension et d'insécurité dans la région est l'occupation israélienne et l'approche criminelle du régime sioniste consistant à tuer le peuple palestinien et le soutien incessant de la coalition maléfique, y compris l'Australie, au régime sioniste. »

« La République islamique d'Iran condamne fermement l'approche illégale consistant à recourir à des sanctions par l'Australie et leur respect par Washington et se réserve le droit de riposter. »