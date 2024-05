La politique définitive de l'Iran est de soutenir la consolidation de la stabilité et de la sécurité dans la région des Balkans (AmirAbdollahian)

Selon le rapport d'IRNA publié jeudi, 16 mars, le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, a félicité Marko Jurovic pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de Serbie.

Se référant à l'approche de principe de notre pays concernant le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des pays, le plus haut diplomate iranien a souligné l'engagement et le respect de la République islamique envers la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Serbie.

Hossein Amir-Abdollahian a poursuivi : « La politique définitive de la République islamique d'Iran est de soutenir la consolidation de la stabilité et de la sécurité dans les Balkans et de promouvoir la coexistence entre tous les groupes ethniques de cette région. »

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le Ministre serbe des Affaires étrangères Marko Jurovic, tout en remerciant son homologue iranien pour ses félicitations, a souligné les efforts du gouvernement de son pays pour continuer à approfondir et à élargir globalement les relations bilatérales ainsi que la poursuite de la coopération sur la scène internationale.

Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et de Serbie ont souligné la poursuite des contacts et des discussions afin d'élargir les relations bilatérales, ainsi que la poursuite des consultations sur les questions régionales et internationales.