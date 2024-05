Les colons ont de nouveau attaqué des camions transportant de l'aide humanitaire à Gaza

Le journal hébreu Ha'aretz, citant des sources de sécurité, a rapporté que des colons ont attaqué deux camions palestiniens près de Qods occupée (Jérusalem).

Selon ce rapport, les colons extrémistes l'auraient attaqué, soupçonnant que ces camions transportaient de l'aide humanitaire en provenance de Jordanie.

Lundi aussi, les sionistes avaient déchiré les colis alimentaires et les sacs de céréales des convois humanitaires vers la bande de Gaza et les avaient abandonné sur le bord de la route. Les images de cette attaque contre les convois d'aide internationale aux Palestiniens sous blocus en Cisjordanie occupée ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et ont suscité de nombreuses indignation et critiques.

Les colons sionistes avaient auparavant attaqué le convoi humanitaire jordanien vers Gaza au passage de Beit Hanoun.