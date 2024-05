Raïssi appelle les assemblées mondiales et les consciences humaines éveillées à aider le peuple opprimé de Gaza

Dans un message à l'occasion de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le président Raïssi, en ce qui concerne les obstacles mis par le régime sioniste à la fourniture de l'aide, des soins de santé de base et des services médicaux à la population opprimée de Gaza, a appelé une nouvelle fois les assemblées mondiales et toutes les consciences humaines éveillées à aider le peuple opprimé de Gaza et à créer les conditions nécessaires à l'envoi d'une aide humanitaire et à la réduction des souffrances humaines du peuple opprimé de Gaza ».

La population de Gaza vit dans les conditions les plus difficiles en raison du manque d'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments et aux installations médicales et sanitaires de base. Malgré l'annonce de la disponibilité de la population du Croissant-Rouge de notre pays en tant que membre de cette grande famille et d'autres pays du monde, elle s'est malheureusement heurtée à l'obstruction du régime sioniste et même les membres de cette population n'ont pas été à l'abri de l'agression brutale de ce régime, ce qui est une grande cause de regret, a noté le président Raïssi dans son message.