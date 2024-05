Oxfam appelle à prévenir de nouveaux crimes israéliens à Rafah

L'organisation internationale d'aide humanitaire « Oxfam » a confirmé qu'il n'y a plus de crédibilité aux affirmations d'Israël selon lesquelles les civils seront évacués en toute sécurité de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Oxfam a déclaré dans un communiqué sur la plateforme « X », après que les forces d'occupation israéliennes ont demandé aux citoyens d'évacuer la ville orientale de Rafah en préparation de son invasion, que les affirmations d'Israël sur la possibilité d'évacuer en toute sécurité les civils à Rafah « ne sont plus crédibles. »

La directrice d'Oxfam pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Sally Abi Khalil, a confirmé qu'Israël cible les civils et les travailleurs humanitaires de manière « délibérée et systématique », y compris des « zones de sécurité » et des « voies d'évacuation » clairement identifiées, par plus de 6 mois.

« Les affirmations selon lesquelles les civils peuvent être évacués en toute sécurité ont désormais perdu leur crédibilité », a déclaré Khalil.

La ville de Rafah est le dernier refuge des déplacés dans la bande de Gaza sinistrée.

L'occupation israélienne poursuit son agression terrestre, maritime et aérienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 34 735 citoyens, dont une majorité d'enfants et de femmes, et la blessure de 78 108 autres, tandis que des milliers de victimes restent sous contrôle les décombres.