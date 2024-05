Le Canada sanctionne les colons sionistes extrémistes de la Cisjordanie

« Le Canada demeure préoccupé par la violence des colons extrémistes et examinera des mesures supplémentaires en réponse à la grave atteinte à la paix et à la sécurité internationales que constituent leurs actions violentes et déstabilisatrices contre des civils palestiniens et leurs biens en Cisjordanie. », annonce le site du ministère canadien des affaires étrangères.

« Les attaques perpétrées par des colons israéliens extrémistes – une source de tension et de conflit de longue date dans la région – ont augmenté de façon alarmante ces derniers mois. Cette situation a porté atteinte aux droits de la personne des Palestiniens, tout en posant des risques importants pour la sécurité régionale. », a ajouté la diplomatie canadienne.

« Les Nations Unies ont rapporté que depuis le 7 octobre 2023, il y a eu au moins 800 attaques de colons contre des Palestiniennes et Palestiniens. De nombreux civils palestiniens ont été agressés verbalement ou physiquement, voire tués, des biens privés ont été endommagés et des fermes ont été détruites. Ces attaques ont entraîné le déplacement forcé de communautés palestiniennes et contribué de manière concrète à l’augmentation de l’insécurité régionale. », a souligné le site des Affaires mondiales du Canada.

Les quatre sionistes extrémistes sanctionnés sont :

David Chai Chasdai

Yinon Levi

Zvi Bar Yosef

Moshe Sharvit

Ces sanctions interdisent aux Canadiens de faire des transactions avec ces colons, qui sont désormais interdits de territoire au Canada.