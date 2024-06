Le ministère a averti qu'il y avait encore un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes, et que les forces d'occupation israéliennes empêchaient les ambulances et les équipes de la défense civile de les atteindre.

Il a annoncé que le bilan total de l'agression israélienne s'élevait à 37 877 martyrs et 86 969 blessés depuis le 7 octobre 2023.