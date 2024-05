Bagheri a félicité l'arrivée de la Journée de l'Afrique

Ali Bagheri a écrit dans ce message publié sur X : « Je félicite nos amis de tout le continent africain pour l'arrivée de la Journée de l'Afrique, un rappel de solidarité, de fraternité et de l'anniversaire de la création de l'Union africaine, un héritage durable pour les générations futures. »

Le chef de la diplomatie iranienne a ajouté : « Nous espérons que l'UA, en raison de ses innombrables opportunités et capacités, connaîtra une croissance, un progrès et une prospérité croissants et que les nations africaines bénéficieront de plus de succès. »