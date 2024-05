Mokhber réitère l’engagement iranien de soutenir la Résistance en Palestine occupée

Lors d’un entretien téléphonique avec Ziad Nakhaleh, le leader du Jdihad islamique, le chef de l’Exécutif iranien a annoncé la continuation de la politique protectrice du défunt président Raïssi face aux mouvements palestiniens de Résistance.

« La stratégie fondamentale de la République islamique d'Iran dans le soutien au mouvement de résistance, en particulier aux groupes de résistance palestiniens, ne changera pas avec le changement des personnes. », rassure Mokhber.

Le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique palestinien a déclaré que le martyr Raïssi et le martyr Amir-Abdollahian étaient toujours présents en première ligne pour défendre les intérêts de la nation iranienne et soutenir le mouvement de résistance, et a considéré M. Mokhber comme une personnalité puissante qui peut compenser le manque de caractère précieux du président martyr de l'Iran dans la situation actuelle.