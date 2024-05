Les négociations sur la levée des sanctions se poursuivent (Kanaani)

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes, ce lundi matin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a exprimé ses condoléances pour le martyre du président iranien Ebrahim Raïssi, du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons

« En plus des messages de condoléances des autorités de différents pays, nous avons reçu plus de 27 messages de dirigeants et responsables d'organisations et d'institutions internationales. La présence de plus de 60 délégations de haut rang de différents pays à la cérémonie honorant les martyrs du service et dans un laps de temps très limité montre le niveau d'intérêt que la communauté internationale porte à la position de l'Iran sur la scène régionale et internationale et indique des relations constructives entre l’Iran et les gouvernements et organisations du monde entier » a-t-il ajouté.

L’Iran condamne fermement le massacre israélien contre Rafah

« La communauté internationale est légalement et moralement responsable des crimes du régime sioniste à Gaza, et considérant que le régime sioniste est accusé de violer les conventions internationales et que la Cour internationale de Justice exige la fin immédiate des opérations militaires de ce régime contre Rafah, toutes les bases juridiques et internationales existent pour mettre fin à la guerre à Gaza, mais il est évident que ce qui s'est passé ces derniers mois est le résultat du soutien d'un certain nombre de pays, notamment des États-Unis, aux crimes commis par le régime sioniste dans la bande de Gaza » a-t-il indiqué.

« Les récents événements en Iran ne perturberont pas le soutien de l'Iran au peuple palestinien opprimé » a souligné Kanaani.

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman vient ce lundi à Téhéran

« Le ministre des Affaires étrangères d'Oman vient ce lundi à Téhéran » a fait part le porte-parole de la diplomatie iranienne.

« La visite du ministre des Affaires étrangères d'Oman à Téhéran s'inscrit dans le cadre de l'expression de ses condoléances et de sa sympathie au gouvernement et au peuple iranien » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Les relations entre l'Iran et Oman sont amicales et constructives, et il s’agit de l'occasion pour discuter des questions bilatérales. »

« L'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis concernant les négociations sur la levée des sanctions a toujours été en cours et n'a pas été interrompu. Ces interactions se sont concentrées sur la levée des sanctions » a précisé Kanaani.

Le développement des relations avec le continent africain est l'une des principales priorités du gouvernement iranien

Et de poursuivre : « Le développement des relations de l'Iran avec l’Afrique est l'une des priorités principales du gouvernement iranien, en particulier sous le 13e gouvernement iranien. »

« Deux conférences économiques ont eu lieu en présence d'un grand nombre de responsables, de pays et d'hommes d'affaires sur le thème de l'Afrique, dans le cadre de la priorité du gouvernement iranien sur les relations avec l'Afrique » a-t-il indiqué.

L'Iran a sa propre politique étrangère indépendante dans les Forums internationaux

En réponse à la question sur les raisons pour lesquelles l'Iran a voté en faveur la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à proclamer le 11 juillet « Journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide commis à Srebrenica, Kanaani a déclaré : « La République islamique d'Iran a sa propre politique étrangère indépendante et n'obéit à personne dans la mise en œuvre de sa politique étrangère dans les Forums internationaux, ajoutant que « ce crime commis, sous les yeux endormis de certains soi-disant défenseurs des droits de l'homme, a conduit à la mort de plus de 8 000 personnes innocentes, il y a environ trente ans, et a ouvert une page sombre dans l’histoire. »